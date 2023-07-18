Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Begini Cara Gerakan Passeddingeng Ganjar Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Bone

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |16:37 WIB
Begini Cara Gerakan Passeddingeng Ganjar Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Bone
Relawan Ganjar di Bone Sulsel
A
A
A

 

BONE- Gerakan Passeddingeng Ganjar mengadakan pelatihan pengolahan rumput laut menjadi agar-agar di rumah warga Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada Selasa (18/7/2023).

Koordinator Daerah Gerakan Passeddingeng Masyarakat Bone Ruslandi mengatakan, pelatihan dibuat karena melihat potensi besar masyarakat Desa Bulu-Bulu, Bone, Sulsel, yang merupakan penghasil dan pembudi daya rumput laut.

"Kami menggelar pelatihan ini karena masyarakat di sini adalah komunitas pembudi daya rumput laut,"ujar Ruslandi.

Dengan adanya pelatihan ini, kata dia, masyarakat desa setempat tidak hanya menjual hasil mentah rumput laut, tetapi bisa mengolahnya menjadi berbagai macam makanan yang bermanfaat sekaligus menyehatkan seperti agar-agar.

"Tujuan kegiatan ini adalah memperkenalkan pengolahan rumput laut menjadi agar-agar supaya perekonomian masyarakat Desa Bulu-Bulu lebih meningkat. Khususnya dengan adanya kegiatan ini dapat menghasilkan makanan seperti kue agar-agar," terangnya.

Menurutnya, pelatihan pengolahan rumput laut menjadi agar-agar ini makin meningkatkan ekonomi keluarga masyarakat Bone. Menurut dia, pelatihan ini sekaligus membuka peluang warga untuk membuka usaha agar-agar sehingga muncul UMKM-UMKM baru di desa tersebut.

"Menciptakan peluang untuk usaha UMKM. Harapannya, melalui kegiatan ini, masyarakat mencoba membuka usaha kreatif dengan menjual agar-agar dari hasil budi daya mereka," jelasnya.

Ruslandi melanjutkan, semua peserta sangat antusias mengukuti jalannya pelatihan tersebut. Terbukti ada sekitar 50 warga yang hadir dan menyimak dengan baik cara pembuatan agar-agar ini.

Dalam pelatihan ini, Gerakan Passeddingeng juga menyosialisasikan dan mendoakan sosok Ganjar Pranowo agar menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029. Para warga pun menyambut baik sosialisasi ini dan ikut mengamininya.

"Kami juga hadir di Desa Bulu-Bulu untuk menyosialisasikan Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024 dan mencakup lokasi-lokasi yang belum tersentuh oleh kami,"pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
