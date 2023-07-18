Cabuli Sejumlah Siswa di Muratara, Guru Ditangkap

MURATARA – Seorang oknum guru di SDN 1 Desa Noman Baru, Kabupaten Muratara, Sumsel, yakni Imam (35), ditangkap polisi. Sebelum ditangkap, ia sempat dihajar massa karena telah melakukan pencabulan terhadap sejumlah bocah laki-laki.

Kasat Reskrim Polres Muratara, AKP Sopian Hadi, didampingi Kapolsek Rupit AKP Khairil mengatakan, pelaku sudah diamankan di Mapolsek Rupit dan sedang menjalani pemeriksaan, selanjutnya akan diamankan ke Mapolres Muratara.

Bahkan saat pelaku sudah diamankan di Polsek Rupit, massa sempat mendatangi Mapolsek, Senin (17/7/2023) sekitar pukul 20.15 WIB.

"Massa ini datang ke Polsek Rupit karena masih kesal dengan ulah oknum guru itu. Anggota kita juga berusaha menghalau massa, yang masih ingin menghajar oknum guru tersebut," katanya.

Peristiwa ini terungkap setelah ada salah satu korban yang melapor ke polisi karena mengalami trauma atas perbuatan bejat pelaku. Selain itu, korbannya rata-rata bocah SD berjenis kelamin laki-laki.

Pelaku melecehkan sejumlah siswanya.