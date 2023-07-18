Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Usai Cabuli 2 Siswanya, Pak Guru Berikan Uang Rp30 Ribu

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |03:35 WIB
Usai Cabuli 2 Siswanya, Pak Guru Berikan Uang Rp30 Ribu
Siswa dicabuli guru. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

MURATARA - Penangkapan seorang oknum guru SD Negeri 1 Desa Noman Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara terungkap setelah salah seorang korbannya FA (13) yang sudah tidak sanggup lagi dan trauma atas perbuatan cabul Imam Mahdi (35).

Kapolsek Rupit AKP Khairil mengatakan perbuatan tersangka ini terungkap setelah ibu korban melapor ke Polsek Rupit, karena anaknya mengalami pencabulan dari oknum gurunya. Dari hasil laporan itu, tim Satreskrim Polsek Rupit menangkap tersangka yang sedang berada di perpustakaan sekolah, Senin (17/7/2023) sekitar pukul 17.00 WIB.

Dari hasil pemeriksaan peristiwa yang dialami korban FA terjadi pada Juni 2023. Saat itu korban bersama temannya A (13) sedang berada di pondok di belakang SD 1 Desa Noman Baru, Kecamatan Rupit.

Kemudian tersangka mendatangi kedua korbannya dan melakukan pencabulan di pondok dengan kedua korban A dan FA. Kemudian korban diberi uang sebesar Rp30 ribu.

“Perbuatan tersangka ini juga sudah dilakukan terhadap korban FA diruang perpustakaan berapa bulan sebelumnya,” katanya.

Selanjutnya korban yang sudah tidak tahan akhirnya menceritakan perbuatan tersangka pada ibunya, dan melapor ke Polsek Rupit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951/pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160905/pencabulan-lfxY_large.jpg
Biadab, Eks Guru Honorer Sodomi Bocah 15 Kali di Mushola SPBU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement