HOME NEWS INTERNATIONAL

4 Fakta Pemusatan 100 Ribu Pasukan Rusia di Kupyansk, Upaya Hancurkan Pertahanan Ukraina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |08:01 WIB
4 Fakta Pemusatan 100 Ribu Pasukan Rusia di Kupyansk, Upaya Hancurkan Pertahanan Ukraina
Foto: Reuters.
A
A
A

KYIVRusia telah memusatkan sejumlah besar pasukannya di daerah Kupyansk untuk mencoba menembus pertahanan pasukan Ukraina, demikian diungkap pejabat tinggi militer Kyiv. Pemusatan pasukan ini dilakukan di tengah upaya serangan balik Ukraina di wilayah timur.

Berikut fakta-faktanya:

1. 100 Ribu tentara Rusia di Kupyansk

Pejabat militer Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah memusatkan 100.000 tentara di Kupyansk. Pemusatan pasukan besar-besaran itu dilakukan dalam upaya menghancurkan pertahanan Ukraina di wilayah tersebut.

“Musuh telah memusatkan pengelompokan yang sangat kuat di arah Lyman-Kupyansk, dengan lebih dari 100.000 personel, lebih dari 900 tank, dan lebih dari 370 MLRS,” terang Serhii Cherevatyi, Wakil Komandan Ukraina untuk Komunikasi Strategis dari Kelompok Militer Timur, pada Senin (17/7/2023), dikutip CNN.

2. Kerahkan unit terbaik

Cherevatyi mengatakan bahwa Rusia mengerahkan unit-unit terbaiknya di Kupyansk. Dia menegaskan bahwa pasukan Ukraina membangun pertahanan yang kuat di Lyman-Kupyansk

“Musuh mengerahkan unit lintas udara, unit infanteri bermotor terbaik di sana. Sebagai dukungan tambahan, ada cadangan tentara tempur, pasukan teritorial, kompi Storm-Z,” lanjutnya.

“Pasukan Rusia menempatkan segalanya untuk menerobos pertahanan kami. Tentara kami berdiri teguh dalam pertahanan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
