HOME NEWS INTERNATIONAL

Warga AS yang Nekat Menyeberang ke Korut Ternyata Tentara Bermasalah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |09:32 WIB
Warga AS yang Nekat Menyeberang ke Korut Ternyata Tentara Bermasalah
Tentara Korea Selatan berjaga di Area Keamanan Bersama (JSA) di Zona Demiliterisasi (DMZ) di Desa Panmunjom perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara, 3 Maret 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Seorang warga negara Amerika Serikat (AS) pada Selasa, (18/7/2023) ditahan di Korea Utara setelah melintasi perbatasan yang dijaga ketat dari Korea Selatan. Pejabat AS mengatakan bahwa warga AS tersebut adalah seorang tentara yang melarikan diri.

Insiden ini menciptakan krisis baru antara AS dengan Korea Utara di saat ketegangan antara kedua negara tengah tinggi. 

Angkatan Darat AS mengidentifikasi tentara tersebut sebagai Prajurit Travis T. King, yang bergabung pada 2021. Menurut dua pejabat, King baru selesai menjalani hukuman di Korea Selatan untuk pelanggaran yang tidak dijelaskan dan dibawa oleh militer AS ke bandara untuk dipulangkan ke unit asalnya di AS.

King pergi sendirian melewati gerbang keamanannya dan kemudian, untuk alasan apa pun, memutuskan untuk melarikan diri, kata seorang pejabat. Pejabat itu menambahkan bahwa tur sipil dari zona demiliterisasi diiklankan di bandara dan King tampaknya telah memutuskan untuk bergabung.

Tentara itu sedang dalam perjalanan sipil dengan sekelompok pengunjung ke desa gencatan senjata Panmunjom ketika dia melintasi garis yang menandai perbatasan. Area Keamanan Bersama (JSA) di zona demiliterisasi telah memisahkan Korea sejak akhir Perang Korea 1950-53.

Halaman:
1 2 3
      
