Kain Kiswah Penutup Kakbah Diganti Pertama Kali saat 1 Muharram, Begini Prosesinya

MAKKAH -Pemerintah Arab Saudi mengganti kiswah atau kain penutup Kakbah bertepatan dengan Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1445 Hijriah.

Penggantian kain Kiswah pada 1 Muharam ini merupakan kali pertama dilakukan. Pada tahun-tahun sebelumnya, penggantian kain Kiswah dilakukan setiap 9 Dzulhijjah saat jamaah haji menjalani Wukuf di Arafah sehingga jemaah haji tidak bisa menyaksikan proses tersebut.

Berdasarkan pantauan, penggantian kain Kiswah tersebut dilakukan pada malam hari setelah Salat Isya.

Tampak puluhan petugas berada di atap Kakbah menarik Kain Kiswah yang baru. Setelah Kain Kiswah terpasang, selanjutnya Kain Kiswah yang lama kemudian dilepas.

Sekadar diketahui, Kain Kiswah dibuat dari bahan sutra Italia seberat 760 Kilogram, serta 120 Kg emas dan 100 Kg perak dari Jerman. Adapun anggaran yang dihabiskan Pemerintah Arab Saudi untuk membuat Kain Kiswah sekitar 25 juta Riyal atau Rp100 miliar.