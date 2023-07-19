Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Presiden Afsel: Penangkapan Putin Akan Jadi Deklarasi Perang dengan Rusia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |10:18 WIB
Presiden Afsel: Penangkapan Putin Akan Jadi Deklarasi Perang dengan Rusia
Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan di St. Petersburg, Rusia, 17 Juni 2023. (Foto: Reuters)
JOHANNESBURG - Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan bahwa penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin ketika dia mengunjungi negara itu untuk KTT BRICS di Johannesburg bulan depan akan menjadi deklarasi perang dengan Rusia.

Hal itu disampaikan Ramaphosa dalam pernyataan tertulis yang diajukan di Pengadilan Tinggi Johannesburg pada Selasa, (18/7/2023). Pernyataan itu kabarnya ingin dirahasiakan, tetapi sekarang terbuka untuk umum.

BACA JUGA:

Pada Maret, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin, yang diperkirakan akan menghadiri konferensi BRICS di Johannesburg pada 22-23 Agustus. Afrika Selatan adalah penandatangan Statuta Roma, yang menjadikannya negara anggota ICC.

BRICS adalah blok negara berkembang yang mencakup Rusia, Brasil, India, China, dan Afrika Selatan.

Aliansi Demokratik (DA), partai oposisi utama di Afrika Selatan, pergi ke pengadilan pada Senin, (17/7/2023) untuk memaksa presiden membagikan pernyataan tertulisnya tentang mengapa pemerintah tidak akan menangkap Putin jika dia menghadiri konferensi tersebut.

