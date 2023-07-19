Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korut Luncurkan 2 Rudal Balistik Sambut Kedatangan Kapal Selam Nuklir AS di Korsel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |12:06 WIB
Korut Luncurkan 2 Rudal Balistik Sambut Kedatangan Kapal Selam Nuklir AS di Korsel
Foto: Reuters.
A
A
A

TOKYO - Korea Utara meluncurkan dua rudal balistik ke arah timur pada Rabu, (19/7/2023) pagi, kata militer Jepang dan Korea Selatan, hanya beberapa jam setelah kapal selam rudal balistik Amerika Serikat (AS) tiba di pelabuhan Korea Selatan untuk pertama kalinya dalam empat dekade.

Kedua rudal itu tampaknya jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang, kata Kementerian Pertahanan Jepang.

 BACA JUGA:

Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan meminta Korea Utara untuk menghentikan peluncuran semacam itu.

"Kami mengutuk keras peluncuran rudal balistik berturut-turut Korea Utara sebagai tindakan provokatif yang merusak perdamaian dan stabilitas Semenanjung Korea serta masyarakat internasional, dan jelas merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB," kata JCS dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir Reuters.

Militer AS mengatakan mengetahui peluncuran rudal tersebut dan sedang berkonsultasi secara dekat dengan sekutu dan mitranya.

Peluncuran tersebut tampaknya tidak menimbulkan ancaman langsung bagi Amerika Serikat atau sekutunya, tetapi peristiwa tersebut menyoroti dampak destabilisasi dari program senjata ilegal Korea Utara, kata Komando Indo-Pasifik A.S. dalam sebuah pernyataan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3176098/parade_militer_korut-v0AD_large.jpg
Korea Utara Gelar Parade Militer Besar-Besaran, Pamer Rudal Antarbenua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/18/3169733/korea_utara-gXMm_large.jpg
Korea Utara Eksekusi Mati Penduduk Sebarkan Film Asing hingga Drama Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165039/kim_jong_un-1VX3_large.jpg
Jelang Pertemuan Presiden AS-Korsel, Kim Jong-un Pantau Penembakan Rudal Pertahanan Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/18/3145333/hacker-iAxG_large.jpg
Internet di Korea Utara Lumpuh, Gara-Gara Serangan Siber?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/18/3142450/golden_dome-8ceK_large.jpg
Peringatkan AS, Korut Nilai Kubah Emas Bisa Picu Perlombaan Senjata Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141835/kecelakaan_kapal_perang-wrZE_large.jpg
Kim Jong-un Murka Kapal Perang Kecelakaan saat Diluncurkan, Pejabat Ditahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement