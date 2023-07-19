Korut Luncurkan 2 Rudal Balistik Sambut Kedatangan Kapal Selam Nuklir AS di Korsel

TOKYO - Korea Utara meluncurkan dua rudal balistik ke arah timur pada Rabu, (19/7/2023) pagi, kata militer Jepang dan Korea Selatan, hanya beberapa jam setelah kapal selam rudal balistik Amerika Serikat (AS) tiba di pelabuhan Korea Selatan untuk pertama kalinya dalam empat dekade.

Kedua rudal itu tampaknya jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang, kata Kementerian Pertahanan Jepang.

Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan meminta Korea Utara untuk menghentikan peluncuran semacam itu.

"Kami mengutuk keras peluncuran rudal balistik berturut-turut Korea Utara sebagai tindakan provokatif yang merusak perdamaian dan stabilitas Semenanjung Korea serta masyarakat internasional, dan jelas merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB," kata JCS dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir Reuters.

Militer AS mengatakan mengetahui peluncuran rudal tersebut dan sedang berkonsultasi secara dekat dengan sekutu dan mitranya.

Peluncuran tersebut tampaknya tidak menimbulkan ancaman langsung bagi Amerika Serikat atau sekutunya, tetapi peristiwa tersebut menyoroti dampak destabilisasi dari program senjata ilegal Korea Utara, kata Komando Indo-Pasifik A.S. dalam sebuah pernyataan.