Saksi Mata: Tentara AS yang Membelot Tertawa Keras Sebelum Berlari Melintasi Perbatasan Korut

Tentara Korea Selatan berjaga di Area Keamanan Bersama (JSA) di Zona Demiliterisasi (DMZ) di Desa Panmunjom perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara, 3 Maret 2023. (Foto: Reuters)

SEOUL – Tentara Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) Travis King pada Selasa, (18/7/2023) membelot ke Korea Utara setelah melintasi perbatasan selama tur di Zona Demiliterisasi yang dijaga ketat. King telah dibawa untuk dipulangkan ke AS setelah ditahan di penjara Korea Selatan selama dua bulan atas tuduhan penyerangan, sebelum dia nekat menyeberan ke Korea Utara, menurut para pejabat.

Para pejabat mengatakan bahwa setelah melewati keamanan bandara, King entah bagaimana melarikan diri, kemudian bergabung dengan tur terorganisir di sepanjang perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara.

Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasukan yang beroperasi di Zona Demiliterisasi (DMZ) dan Area Keamanan Bersama (JSA) yang membagi Semenanjung Korea, awalnya mengatakan bahwa seorang warga negara AS telah melintasi perbatasan.

“Seorang anggota Layanan AS dalam tur orientasi JSA dengan sengaja dan tanpa izin melintasi Garis Demarkasi Militer ke Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK),” kata Kolonel Isaac Taylor dari Pasukan Amerika Serikat di Korea dalam sebuah pernyataan yang dilansir Daily Beast.

“Kami yakin dia saat ini berada dalam tahanan DPRK dan sedang bekerja dengan rekan KPA kami untuk menyelesaikan insiden ini”, merujuk pada Tentara Rakyat Korea, militer Korea Utara.