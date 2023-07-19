Trafo Meledak, 15 Orang Tewas Tersengat Listrik

NEW DELHI - Lima belas orang tewas setelah trafo listrik meledak di tepi sungai Alaknanda di negara bagian Uttarakhand, India utara. Pihak berwenang mengatakan seorang petugas polisi dan lima penjaga rumah termasuk di antara mereka yang tewas dalam kecelakaan yang terjadi di distrik Chamoli itu.

Kepala menteri negara bagian, Pushkar Singh Dhami, telah memerintahkan penyelidikan atas insiden tersebut.

Polisi mengatakan setidaknya 15 orang juga terluka parah dalam kecelakaan itu.

Mereka dirawat di rumah sakit utama kabupaten.

Inspektur polisi Chamoli Pramendra Dobhal mengatakan insiden itu terjadi pada Selasa, (18/7/2023) malam, tetapi dilaporkan kepada mereka pada Rabu, (19/7/2023) pagi.