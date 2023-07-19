Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta KKB Tembaki Pesawat Smart Air, Ditemukan 4 Lubang di Sayap Kiri

Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menembaki Pesawat Smart Air di Intan Jaya, Papua, Selasa (18/7/2023).

Okezone merangkum 5 fakta soal KKB tembak pesawat tersebut. Berikut ulasannya:

1. Polisi Temukan 4 Lubang Bekas Tembakan di Pesawat

Polda Papua menyatakan pihaknya menemukan empat lubang di sayap kiri Pesawat Smart Air yang diduga ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Tim tersebut berhasil menemukan empat lubang pada sayap kiri pesawat Caravan PK-SNO, Serial No. 208B2375, yang diduga disebabkan oleh dua proyektil peluru yang menembus pesawat tersebut,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo kepada awak media, Selasa (18/7/2023).

2. Polisi Olah TKP Penembakan

Ignatius menjelaskan, Tim Reserse Kriminal Polres Nabire, bekerja sama dengan Smart Aviation, melakukan olah tempat kejadian perkara terkait dugaan penembakan terhadap pesawat Caravan PK-SNO Serial No. 208B2375 yang digunakan PT Smart Cakrawala Aviation.

3. Terdengar Lebih dari 10 Penembakan

“Hasil Kordinasi kami, memang pada saat Pesawat melakukan pendaratan di Bandara Pogapa, Distrik Homeyo, Kab. Intan Jaya tepatnya di Ujung Bandara tedengar lebih dari 10 suara tembakan,” ujar Ignatius.

