3 Fakta Influencer Makan Bakso dengan Kerupuk Babi di Restoran Halal, Jovi Dihujat Netizen

JAKARTA – Video influencer Jovi Adhiguna menyantap bakso di restoran bersertifikat halal dengan kerupuk babi menjadi viral di media sosial. Video itu menuai reaksi negatif dari warganet terkait aksi Jovi.

Berikut fakta-faktanya:

1. Direkam di Bandara

Video tersebut dibagikan oleh Jovi melalui Instagram @joviadhiguna. Dalam video itu, Jovi menyantap bakso dengan kerupuk babi di sebuah restoran di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

2. Dihujat netizen

Akibat video unggahannya itu, Jovi mendapat banjir hujatan dari netizen di media sosial. Reaksi keras warganet itu segera direspon Jovi dengan permintaan maaf.

“Aku tinggal tunggu respon kalau harus ganti plate atau apa yang harus aku lakuin of course aku pasti bertanggungjawab,” ujar Jovi lewat Instagram Stories-nya, dikutip, Selasa (18/7/2023).