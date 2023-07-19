Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sambut Ajaran Baru, Satgas Yonif 143/TWEJ dan Bocah Papua Gotong Royong Bersihkan Sekolah

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |08:35 WIB
Sambut Ajaran Baru, Satgas Yonif 143/TWEJ dan Bocah Papua Gotong Royong Bersihkan Sekolah
Foto: TNI AD
A
A
A

KEEROM - Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pamtas RI-PNG melaksanakan misi kemanusiaan diwilayah pedalaman, diantaranya bidang pendidikan sebagai kawah candradimuka pembentukan sifat dan karakter generasi penerus bangsa.

Seperti yang dilakukan prajurit Satgas Yonif 143/TWEJ Pos Tatakra, dalam rangka memasuki tahun ajaran baru mengajak para siswa untuk bergotong royong membersihkan sekolah setelah melaksanakan libur panjang di SD Darurat, Kampung Tatakra, Distrik Web, Kabupaten Keerom, Papua.

Danpos Tatakra Satgas Yonif 143/TWEJ Letda Inf Michael Erlangga mengatakan, menjalankan tugas pokok pengamanan perbatasan, tak kalah penting Satgas melaksanakan misi kemanusiaan diantaranya bidang pendidikan sebagai dapur untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan berkepribadian luhur.

"Dalam rangka memasuki tahun ajaran baru ini Satgas mengajak para siswa gotong royong menata dan membersihkan lingkungan sekolah tempat mereka menuntut ilmu dengan tujuan menanamkan sifat kesetiakawanan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan," ujar Danpos, Rabu (19/7/2023).

Letda Inf Michael Erlangga memimpin langsung Satgas bersama seluruh murid SD Darurat Tatakra dengan riang gembira dan penuh semangat bekerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Tampak keakraban terjalin antara anggota Satgas dengan para siswa tersebut.

"Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kebersamaan dan kepekaan sosial diantara para murid dengan harapan selain mereka cerdas juga memiliki jiwa dan karakter berjiwa sosial," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397/viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171327/wahyu-lMY1_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, TNI Tidak Bisa Dipekerjakan untuk Tindak Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171303/wahyu-kuZ8_large.jpg
Kadispenad Ungkap Strategi Penempatan Rudal KHAN di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170966/wahyu-eEqm_large.jpg
TNI AD Lirik Drone Canggih Turki untuk Kirim Logistik hingga Bantu Warga Terpencil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169939/satwa-DWMo_large.jpg
Ekspedisi di Sanggabuana Catat Temuan Penting, TNI AD Perkuat Peran Pelestarian Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154291/maruli_simanjuntak-tQV8_large.jpeg
Daftar Lengkap 25 Pati TNI AD Naik Pangkat, Jenderal Kopassus Asal Tidore Resmi Bintang 3
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement