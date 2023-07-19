Rebutan Anak, Wanita Cantik Ini Ditabrak Mantan Suaminya dengan Motor

BENGKULU – Seorang pria di Desa Lubuk Jale, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, berinisial SH, tega menabrak mantan istrinya, Yeni Putri (21), menggunakan sepeda motor.

Akibatnya, Wanita berparas cantik ini terjatuh dan tertimpa sepeda motor, yang dikendarai mantan suaminya tersebut. Kejadian ini terjadi lantaran terduga pelaku tidak terima jika hak asuh anak semata wayang mereka jatuh ke tangan korban.

Sebelumnya, terduga pelaku diduga telah berulang kali berbuat kekerasan fisik ke korban. Bahkan, korban sempat dikejar dengan senjata tajam jenis parang dan mengancam akan membunuhnya.

Selain itu, terduga pelaku kerap keras kepala, egois dan ingin menang sendiri dalam setiap urusan keluarga. Tak tahan dengan sikap terduga pelaku itu, korban menggugat cerai.

Selanjutnya, pada Maret 2023, mereka berdua resmi bercerai. Berdasarkan amar putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB, Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara.

Kapolres Bengkulu Utara, Polda Bengkulu, AKBP Andy Pramudia Wardana melalui Kasat Reskrim Polres Bengkulu Utara, Iptu Ardian Yunnan Saputra mengatakan, saat itu terduga pelaku bersama anak mereka berkunjung ke rumah mantan istrinya di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara.

“Setiba di rumah, mantan istrinya ini menyampaikan ke terduga pelaku jika hak asuh anak diberikan kepadanya, dan terduga pelaku tidak perlu antar dan jemput anaknya lagi untuk hari-hari selanjutnya,” ujarnya, Rabu (19/7/2023).

BACA JUGA:

Dari ucapan tersebut, terduga pelaku tidak terima, dan langsung menabrak mantan istrinya menggunakan sepeda motor. Korban pun terjatuh dan tertimpa sepeda motor serta mengalami luka memamar di bagian kaki.

Usai menabrak, jelas Yunnan, terduga pelaku langsung kabur bersama anak mereka setelah masyarakat setempat ramai di lokasi kejadian. Korban pun melaporkan kejadian KDRT ini ke Mapolres Bengkulu Utara.