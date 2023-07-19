Gardu Ganjar Gelar Dzikir Bersama Warga Tangerang Sambut Tahun Baru Islam

JAKARTA – Dalam menyambut datangnya datangnya Bulan Muharram atau tahun baru Islam 1445 Hijriah, Sukarelawan Gerakan Rakyat Desa Untuk (Gardu) Ganjar Banten bersinergi dengan warga menggelar acara dzikir dan doa bersama di Kampung Jebatan Papan, Desa Kiara Payung, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 18 Juli 2023.

Dzikir dan doa bersama itu bertajuk 'Gema Dzikir Menyambut 1 Muharram'. Ribuan warga, serta kiai dan ulama di Banten ikut meramaikan kegiatan tersebut.

Dewan Penasehat Gardu Ganjar, Abah Elang Mangkubumi berharap, kegiatan tersebut bisa memberikan keberkahan untuk Bangsa Indonesia.

"Tujuannya adalah bagaimana berdoa agar masyarakat sekitarnya mendapat rahmat dan barakah, dan tentunya dimurahkan rezeki, terhindar dari penyakit entah itu lahir dan batin," ujar Abah Elang dalam keterangannya dikutip, Rabu (19/7/2023).

Momen pergantian tahun Hijriah ini, kata Pimpinan Padepokan Bumi Alit Padjajaran tersebut merupakan waktu yang baik bagi umat Muslim untuk memanjatkan doa.

"Kami ingin berkontribusi terhadap bangsa dan negara, bahwa selawat yang kita lakukan hari ini, mendoakan Indonesia agar jadi negara yang lebih kuat, negara yang dapat kita banggakan di mata dunia,” ujarnya.

Salah satu doa yang dipanjatkan Abah Elang, yakni agar masyarakat tetap menjaga kondusifitas jelang Pemilu 2024. Diharapkan bangsa Indonesi bisa mendapatkan yang humanis dan mau datang menyapa masyarakat kecil.

"Abah dan masyarakat Provinsi Banten, khususnya di Kecamatan Pakuhaji, pasti akan berharap sosok pemimpin yang mengerti tentang kondisi masyarakatnya, sosok pemimpin yang mau menyapa masyarakat dengan humanis dan tidak arogan. Tentunya abah berharap Mas Ganjar mampu menjadi pemimpin yang didoakan," katanya.