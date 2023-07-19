Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Partai Perindo Kepahiang Bengkulu Gelar Rakorsus Hadapi Pemilu 2024

Endro Dwirawan , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |15:06 WIB
Partai Perindo Kepahiang Bengkulu Gelar Rakorsus Hadapi Pemilu 2024
Rakorsus DPD Partai Perindo Kepahiang. (iNews/Endro Dwirawan)
A
A
A

KEPAHIANG - Ketua DPP Partai Perindo bidang Politik dan Kebijakan Publik sekaligus bacaleg DPR RI dapil Bengkulu, Heri Budianto memberikan pembekalan langsung kepada pengurus DPD dan bacaleg Partai Perindo di Kabupaten Kepahiang Bengkulu dan Bacaleg DPRD Provinsi dapil Kabupaten Kepahiang.

Kehadiran Heri Budianto itu untuk bersilaturahmi sekaligus rapat koordinasi khusus atau rakorsus.

Kegiatan ini digelar untuk menyamakan persepsi dan menyatukan visi dan misi sesuai arahan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo terkait strategi pemenangan di Pemilu Legislatif 2024.

Dengan strategi berjenjang yang akan diterapkan, Heri Budianto yakin meraih kursi dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi dapil kepahiang dan seluruh dapil DPRD Kepahiang ditargetkan meraih kursi.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
