Rakorsus, Partai Perindo Kepahiang Mantapkan Strategi Pemenangan Pileg 2024

KEPAHIANG - Ketua DPP Partai Perindo bidang Politik dan Kebijakan Publik sekaligus bacaleg DPR RI dapil Bengkulu, Heri Budianto memberikan pembekalan kepada pengurus DPD Partai Perindo Kepahiang, Selasa (18/7/2023). Selain itu, bacaleg Partai Perindo di Kabupaten Kepahiang Bengkulu dan Bacaleg DPRD Provinsi dapil Kabupaten Kepahiang juga mengikuti pembekalan tersebut.

Selain memberikan pembekalan, Heri Budianto juga memastikan struktur partai di Kepahiang sudah terbentuk hingga DPRt.

“Memastikan bahwa struktur Partai di Kepahiang sampai tingkat DPRt itu harus sudah dipenuhi. Target DPP Agustus selesai. Karena pelaksanaan pemilu tidak sampai 7 bulan sehingga kehadiran saya di sini untuk memastikan,” ujar Heri.

Sementara itu, Heri yakin dengan strategi yang akan diterapkan, pihaknya dapat meraih kursi dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi dapil Kepahiang dan seluruh dapil DPRD Kepahiang ditargetkan meraih kursi.

Rakoorsus guna memantapkan strategi pemenangan ini juga dihadiri Bupati Kepahiang Hidayattullah Sjahid, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Perindo bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.