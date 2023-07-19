Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diserbu Petani, Sembako Rp15 Ribu di Bazar Murah Relawan Sandi Ludes dalam 1 Jam

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |19:17 WIB
Diserbu Petani, Sembako Rp15 Ribu di Bazar Murah Relawan Sandi Ludes dalam 1 Jam
Bazar murah relawan Sandiaga Uno (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Harga sembako mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Persoalan ini ternyata bukan hanya berdampak kepada masyakat pada umumnya, tapi juga para petani. Sebab, dalam memenuhi kebutuhan mereka tergantung harga jual hasil panen.

Untuk meringankan sekaligus membantu petani dan masyarakat, UMKM Sahabat Sandi Uno Banten menggelar bazar sembako murah. Para petani antusias dengan menyerbu bazar yang digelar di Kampung Agrinex, Kecamatan Cikeusik, Banten, pada Selasa 18 Juli 2023.

Sembako di bazar murah ludes hanya dalam 1 jam. Menurut Ketua UMKM Sahabat Sandi Uno Banten, Rifda Amarina, sembako murah ini untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, apalagi sembako banyak yang mahal buat daya beli masyarakat.

“Maka program seperti ini sangat meringankan masyarakat dan mereka antusias, terima kasih Pak Sandi yang membuat program ini," kata Rifda dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/7/2023).

Rencananya, kegiatan sembako murah untuk para petani di Banten akan dilakukan rutin dan berkelanjutan. Para petani diharapkan dapat merasakan manfaat yang nyata dan memiliki jaminan akses terhadap kebutuhan pokok melalui program ini.

"Program Pak Sandi ini akan terus dilakukan untuk masyarakat khususnya masyarakat yang belum tersentuh. Di sini yang menerima banyak dari buruh tani yang memang pendapatannya tidak besar. Jadi, ada bazar murah dengan harga Rp 15 ribu, sangat bermanfaat untuk mereka," katanya.

