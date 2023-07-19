Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mengutil di Minimarket, Pemuda Lampung Tak Berkutik saat Ditangkap Warga

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |21:33 WIB
Mengutil di Minimarket, Pemuda Lampung Tak Berkutik saat Ditangkap Warga
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
BANDAR LAMPUNG - Pelaku pencurian kedapatan mengutil di minimarket Jalan Ratu Dibalau, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandarlampung, pada Selasa 18 Juli 2023.

Menurut warga sekitar, Linda (27), pelaku mengutil di minimarket dan tertangkap warga saat berusaha kabur. "Jadi, pelaku pencurian ini ditangkap olah remaja setelah ketahuan melancarkan aksinya," ujar Linda, Rabu (19/7/2023).

Linda mengatakan, pelaku hanya satu orang dengan perawakan bersih mengenakan baju abu-abu celana hitam. Pria tersebut juga membawa tas ransel dan tas selempang, serta mengenakan sepatu saat melakukan aksinya.

"Pelaku tersebut sepertinya orang sini," kata Linda.

Pelaku sudah tiga kali ketahuan mengutil di minimarket tersebut. Pelaku tidak berkutik saat salah seorang warga melakukan penangkapan tersebut.

"Kalau tadi pas lihat, barang yang diambil pelaku tersebut yakni mengambil parfum, sampo, sabun dan peralatan mandi lainnya," tutur Linda.

