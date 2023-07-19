Bagikan 10 Ribu KTA Berasuransi, Ratu: Bentuk Kepedulian kepada Kader Perindo

SERANG - Pada bulan ini, hampir secara serentak di seluruh Indonesia, Partai Perindo membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi kepada kadernya.

Program KTA Berasuransi ini merupakan gagasan Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanoesoedibjo agar bisa memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada kader, anggota, simpatisan hingga pengurus Partai Perindo di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugasnya menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Di Provinsi Banten sendiri, pembagian KTA Berasuransi ini sudah dilakukan oleh para Bacaleg DPR-RI dari berbagai dapil. Yang terbaru adalah dari Ratu Siti Romlah Bacaleg DPR-RI Partai Perindo Provinsi Banten dari Dapil 2 (Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon-red) di salah satu rumah makan di kawasan Ciracas, Kota Serang, Selasa (18/7/2023) sore.

Dalam kesempatan ini, Ratu mengundang seluruh Bacaleg di Dapil 2, kader hingga ketua DPD Partai Perindo Provinsi Banten.

"Pembagian KTA Berasuransi ini sebagai bentuk kepedulian Pak HT kepada kader Partai Perindo di seluruh Indonesia, agar tetap semangat memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat terutama masyarakat kecil dan pelaku UMKM," ujar Ratu Siti Romlah.

Sebanyak 10 ribu KTA dibagikan kepada kader di 3 wilayah Dapil 2 Provinsi Banten yang meliputi 2 kota dan 1 kabupaten. Nantinya, diharapkan para kader yang sudah mendaftar dan mengaktivasi KTA ini langsung merasakan manfaat preminya yaitu sebesar Rp3 juta untuk yang meninggal dunia, dan Rp300 ribu untuk yang mengalami sakit atau kecelakaan dengan masa premi 1 tahun.

"Begitu mendaftar, secara online, langsung terhubung ke pusat. Dan bisa langsung dipakai tanpa harus menunggu proses yang lama dan ribet," imbuhnya.