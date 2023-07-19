Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gelar Kompetisi Olahraga, Relawan Pandawa Ungkap Terinspirasi dari Ganjar Pranowo

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |21:31 WIB
Gelar Kompetisi Olahraga, Relawan Pandawa Ungkap Terinspirasi dari Ganjar Pranowo
Relawan Ganjar gelar kompetisi olahraga (Foto: Ist/Puteranegara Batubara)
JAKARTA - Sukarelawan Pandawa Ganjar menghelat berbagai kegiatan bermanfaat untuk anak memberdayakan anak-anak muda di penjuru nusantara. Kali ini, mereka menggelar kompetisi bulu tangkis untuk komunitas anak muda asal Pulau Kalimantan yang tinggal di Jakarta.

Diikuti puluhan anak muda Kalimantan, kompetisi bulu tangkis tersebut digelar di Gatsu Sports Center di Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Koordinator Wilayah Pandawa Ganjar Kalimantan, Nur Ghina Muslimah mengatakan kegiatan tersebut digelar karena terinspirasi dari sosok Ganjar yang gemar berolahraga.

"Kami kan tahu Pak Ganjar sangat suka dengan olahraga, kami implementasi dengan badminton hari ini. Dan anak-anak pun sangat suka dengan kegiatan badminton hari ini," katanya, Rabu (19/7/2023).

Antusiasme luar biasa ditunjukkan para peserta. Mereka bertanding juga membawa teman dan keluarganya untuk memberikan dukungan.

"Pesertanya ada dari Kalimantan Tengah, ada dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan," jelasnya.

Lebih lanjut, Ghina menjelaskan bahwa kompetisi tersebut menggunakan sistem gugur. Pihak Pandawa Ganjar juga telah menyiapkan berbagai hadiah menarik untuk para pemenang.

