HOME NEWS JATENG

Malam 1 Suro, Pemkab Batang Mandikan Tombak Abirawa dan 70 Pusaka

Suryono Sukarno , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |11:03 WIB
Malam 1 Suro, Pemkab Batang Mandikan Tombak Abirawa dan 70 Pusaka
Pemkab Batang bersihkan tombak pusaka pada malam 1 Suro. (Dok Pemkab Batang)
A
A
A

BATANG - Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 atau malam satu suro, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang melakukan penjamasan Pusaka Tombak Abirawa di Pendapa Kabupaten Batang, Selasa (18/7/2023) malam.

Sebelum dilakukan penjamasan Pusaka Tombak Abirawa dikirab keliling wilayah kantor Pemda setempat.

Penjabat (Pj) Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki mengatakan, pada malam Satu Suro ini menguri-nguri budaya penjamasan Pusaka Tombak Abirawa dan Pagelaran Wayang Kulit.

“Penjamasan yang berarti memandikan, membersihkan, dan merawat sebagai wujud terima kasih menandai karya generasi pendahulu tetap diketahui oleh generasi berikutnya. Dengan uri-uri budaya penjamasan Pusaka Tombak Abirawa mempunyai jaringan rasa ikatan batin terhadap sejarah dan makna dibalik benda pusaka,” ujarnya.

Pemilik benda pusaka dapat mengingat yang berhasil menciptakan karya seni budaya yang mempunyai nilai leluhur.

“Sehingga, penjamasan pusaka tidak sekedar membersihkan dan merawat benda pusaka, tetapi memahami nilai-nilai makna di dalam benda pusaka tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Disdikbud Batang, Bambang Suryantoro Sudibyo menyampaikan, selain Pusaka Tombak Abirawa, pihaknya membersihkan pusaka lainnya.

Halaman:
1 2
      
