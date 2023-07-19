Sopir Truk dan Kernet Ditangkap Polisi Usai Kabur saat Kecelakaan dengan KA Brantas

SEMARANG – Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang mengamankan sopir truk tronton yang mengakibatkan kecelakaan dengan kereta api di perlintasan Jalan Madukoro, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, pada Selasa (18/7/2023) malam.

Selain sopir, kernet truk tersebut juga sudah diamankan. Mereka memang sempat kabur karena ketakutan. Sopir berinisial HS (43) warga Kabupaten Kendal.

“Penyidik melakukan pendekatan melalui owner dan keluarganya, yang bersangkutan kemudian menyerahkan diri,” kata Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar, Rabu (19/7/2023).

Selain sopir, Kombes Irwan juga mengatakan kernet truk tersebut juga sudah diamankan. Saat ini keduanya berada di penyidik Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang untuk diambil keterangannya.

Pada rekaman CCTV di lokasi, terlihat truk berkepala warna putih tersebut melaju dari utara ke selatan. Lokasi itu adalah rel ganda. Insiden terjadi mendekati pukul 19.30 WIB.

Truk sudah melintas rel sisi utara. Terlihat gandengannya panjang dan kosong tanpa muatan. Saat hendak melintasi rel sisi selatan, truk tiba-tiba mogok. Kepala truk kemudian dihantam KA Brantas yang melaju dari barat ke timur. KA Brantas tersebut berangkat dari stasiun awal Stasiun Pasar Senen Jakarta dengan tujuan akhir Stasiun Blitar, Jawa Timur.

Pada CCTV itu pula terlihat seseorang yang diduga sopir truk berpakaian warna gelap turun dan lari ke arah utara. Sebelum benturan dengan kereta api, terlihat beberapa orang di sana dan petugas pos menghampiri truk dan mencoba memberikan peringatan bahaya di rel kereta api. Namun, karena jarak yang sudah dekat, tabrakan tak bisa dihindarkan.