HOME NEWS JATIM

Imbas Kecelakaan KA Brantas Tabrak Truk di Malam 1 Suro, Penumpang Dapat Service Recovery

Solichan Arif , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |11:16 WIB
Imbas Kecelakaan KA Brantas Tabrak Truk di Malam 1 Suro, Penumpang Dapat Service Recovery
Imbas kecelakaan KA Brantas tabrak truk, penumpang mendapat service recovery. (KAI Daop IV Semarang)
A
A
A

BLITAR - Insiden kecelakaan Kereta Api 112 Brantas relasi Pasar Senen-Blitar dengan truk tronton di perlintasan Semarang Jawa Tengah pada malam 1 Suro atau Selasa malam (18/7/2023), sempat mengganggu sejumlah perjalanan kereta api.

Kecelakaan antara KA Brantas dan truk di malam 1 Suro mengakibatkan kebakaran pada lokomotif. Benturan keras juga membuat bodi truk terseret hingga 50 meter lebih.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan dampak kecelakaan sudah bisa teratasi. Bangkai truk sudah dievakuasi dari jalur kereta. Namun, dua perjalanan KA dipastikan mengalami keterlambatan.

KA Brantas yang diberangkatkan kembali dari stasiun Jerakah pukul 22.23 WIB dengan kecepatan terbatas menuju Blitar, dipastikan tiba tak sesuai jadwal.

“KA Brantas masuk stasiun Blitar 05.38 WIB dan terlambat 178 menit dari jadwal yang seharusnya 02.30 WIB. KA Brawijaya tujuan Malang terlambat 279 menit,” tutur Manager Humas Daop 7 Madiun Supriyanto kepada wartawan Rabu (19/7/2023).

Kecelakaan hebat berlangsung di JPL 6 Km 1 + 523 petak jalan Jerakah - Semarang Poncol Selasa malam (18/7/2023). Lokomotif 112 Brantas yang menyeret bangkai truk, sontak terbakar.

Halaman:
1 2
      
