HOME NEWS JATIM

Srikandi Ganjar Beri Pelatihan Public Speaking ke Milenial di Situbondo

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |16:36 WIB
Srikandi Ganjar Beri Pelatihan Public Speaking ke Milenial di Situbondo
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan di Situbondo Jatim
A
A
A

SITUBONDO- Relawan Srikandi Ganjar Jawa Timur menggelar Pelatihan Public Speaking untuk kaum muda khususnya perempuan milenial di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Rabu (19/7/2023).

Pasalnya, kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking menjadi salah satu modal yang berharga bagi kaum milenial, baik dalam dunia pekerjaan maupun kehidupan sosial sehari-hari.

"Hari ini kegiatannya adalah pelatihan public speaking terutama di bagian MC. Jadi, bagaimana cara milenial di Situbondo menjadi seorang MC," ujar Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Jawa Timur, Cindy Miftakhul Maghriza.

Cindy juga menyangka ada di antara peserta yang rela menempuh perjalanan selama berjam-jam untuk datang ke lokasi acara di Kafe Fortuna Kecamatan Situbondo.

"Dukungannya perempuan yang ada di sini, mereka sangat bersemangat dan antusias bahkan mereka datang ke sini sangat tepat waktu," ujar Cindy .

Dikatakannya, semangat kaum muda itu juga dimaknai sebagai bentuk dukungan mereka terhadap sosok Ganjar Pranowo yang diusung oleh para sukarelawan Srikandi sebagai calon presiden 2024 mendatang.

Kaum muda di Situbondo umumnya terkesan dengan program-program kerja Ganjar saat menjabat Gubernur Jawa Tengah, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

"Mereka benar-benar tahu bagaimana sosok Bapak Ganjar Pranowo. Jadi, di sini kita juga sangat senang karena mereka semangat (mengikuti kegiatan sukarelawan)," ujar Cindy.

Pelatihan ini juga sesuai dengan visi misi Ganjar untuk meningkatkan kemampuan generasi muda sehingga mereka memiliki nilai tambah di tengah masyarakat maupun pekerjaan.

"Tujuannya adalah biar menggali potensi-potensi para milenial yang ada di Situbondo kemudian mereka bisa percaya diri untuk menjadi seorang MC. Dan, tujuan dari kegiatan ini mungkin mereka bisa jadi MC di acara-acara kecil. Kemudian, gak jadi MC gak jadi narasumber tapi jadi konten kreator," terangnya.

Sementara itu, manfaat dari pelatihan public speaking itu dirasakan para peserta seperti salah seorang perempuan muda asal Situbondo bernama Deviana.

"Kegiatannya seru banget, asik dan saya (jadi) punya banyak teman di sini jadi punya banyak kenalan. Tadi itu belajar public speaking kemudian hambatannya dan solusinya. Sangat sangat bermanfaat sekali," kata Deviana.

