INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Tularkan Semangat Pahlawan, Ganjar Creasi Gelar Nobar dan Bedah Film Jenderal Soedirman

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |17:20 WIB
Tularkan Semangat Pahlawan, Ganjar Creasi Gelar Nobar dan Bedah Film Jenderal Soedirman
Relawan Ganjar Pranowo nobar dan bedah film Jenderal Soedirman (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Sukarelawan Ganjar Creasi (G-Creasi) terus bergerak menyosialisasikan sosok bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Kali ini, mereka menggelar Nonton Bareng dan Bedah Film Jenderal Soedirman.

Film Jenderal Jenderal Soedirman merupakan film biopik Indonesia yang dirilis pada 2015. Film itu mengisahkan tentang perjuangan Jenderal Soedirman saat memimpin perang gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Meski dalam keadaan sakit paru-paru, dalam kisahnya Jenderal Soedirman tetap turun di medan perang melawan penjajah. Dengan gagah berani, ia memimpin pasukannya melawan para tentara penjajah bersenjata canggih.

Ganjar Creasi (G-Creasi) merupakan sukarelawan Ganjar yang terdiri dari kelompok alumni muda Universitas Airlangga Surabaya. Pada kegiatan yang digelar pada Selasa 18 Juli 2023, mereka juga menyosialisasikan Ganjar kepada para peserta yang berasal dari berbagai organisasi mahasiswa di Surabaya.

"Kegiatan hari ini nonton bareng film yang judulnya Jenderal Soedirman untuk memahami, menjadi pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa di sini, bagi peserta, supaya tidak lupa dengan sejarah," kata Koordinator G-Creasi Unair, Afrin Rifky Ariel dalam keterangannya dikutip, Rabu (19/7/2023).

Afrin menambahkan, film merupakan salah satu media pembelajaran yang menarik untuk masyarakat, terutama generasi muda dalam mengenal sejarah bangsa dan para pahlawannya.

"Tujuan utamanya sebenarnya menjadi pengetahuan dan pemahaman supaya peserta itu tidak melupakan sejarah. Dan film itu menjadi salah satu sarana di mana juga bisa menjadi media untuk belajar," katanya.

