INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Kebakaran Hebat Melahap Gudang Tiner di Sidoarjo, Truk Ludes Dilalap Api

Yoyok Agusta , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |19:09 WIB
Kebakaran Hebat Melahap Gudang Tiner di Sidoarjo, Truk Ludes Dilalap Api
Kebakaran gudang tiner di Sidoarjo (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

SIDOARJO - Sebuah gudang tiner yang ada di Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ludes dilalap api. Insiden nahas yang terjadi pada Rabu (19/7/2023) sore tersebut juga menyambar satu truk box milik gudang yang hangus terbakar api.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun, kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Dalam video amatir warga terlihat detik-detik saat terjadinya kebakaran yang melanda sebuah gudang tiner.

Banyaknya benda dan bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat menghanguskan seisi gudang. Tak hanya itu saja, sebuah kendaraan truk box yang terparkir di dalam area gudang juga menjadi sasaran amukan si jago merah hingga hangus.

Petugas pemadam kebakaran, Suyoto mengatakan, petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung memadamkan dan melakukan pembahasan pada titik-titik api yang terbakar.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden terbakarnya gudang thiner ini. Penyebab kejadian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sedangkan kerugian dari pihak perusahaan ditaksir hingga ratusan juta rupiah.

(Arief Setyadi )

      
