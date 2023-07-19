Suhu di Bandung Capai 15 Derajat Celsius, Ini Penjelasan BMKG

BANDUNG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas 1 Bandung memberikan penjelasan terkait fenomena cuaca di Bandung Raya yang mencapai 15 derajat Celsius. Perubahan suhu terjadi karena saat ini seluruh wilayah Jawa Barat mulai memasuki musim kemarau.

Perubahan tersebut ditandai pada siang hari udara terasa panas terik hingga mencapai 33 derajat Celsius sehingga menyebabkan tutupan awan hampir tidak ada serta terasa panas. Sementara pada malam hari bumi melepaskan energi panas ke angkasa sehingga suhu udara lebih cepat terasa dingin, terutama di daerah pegunungan serta angin munson Australia yang bertiup juga memberikan pengaruh.

Berdasarkan analisis PMG Muda BMKG Bandung, Yuni Yulianti menjelaskan, saat ini rata-rata suhu udara minimum di Kota Bandung tercatat mencapai 18 derajat Celsius. Sementara di wilayah pegunungan seperti daerah Lembang dan Ciwidey, suhu udara mencapai 15 derajat Celsius yang diprediksi hingga akhir bulan Agustus mendatang.

Selain itu, dampak dari angin munson Australia ini membuat kecepatan angin meningkat hingga 11 knot atau 20 kilometer per jam.

BMKG Bandung mengimbau masyarakat lebih waspada terjadinya beberapa masalah kesehatan yang mungkin timbul karena suhu udara yang dingin.

(Erha Aprili Ramadhoni)