Relawan Ganjar Akselerasi Kemandirian Perekonomian Kaum Ibu Lewat Pelatihan

JABAR - Sukarelawan Mak Ganjar Jabodetabek menggelar pelatihan membuat pizza di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan untuk mengakselerasi kemandirian kaum ibu secara ekonomi melalui program pemberdayaan perempuan di bidang wirausaha.

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Jabodetabek, Evy Nafisah mengatakan kaum ibu memiliki banyak peran penting dalam sebuah keluarga. Salah satunya menjadi sosok yang tangguh, sehingga bisa mendongkrak perekonomian rumah tangga.

"Kami melakukan silaturahmi kepada pendukung Mak Ganjar yang berada di wilayah perbatasan Jakarta dan Bekasi dengan memberikan pendidikan keterampilan bagi emak-emak. Paket yang kami berikan keterampilan adalah masalah piza," ucap Evy kepada wartawan, Rabu (19/7/2023).

Evy berharap, kaum ibu di wilayah setempat dapat terinspirasi untuk membuat usaha rumahan di bidang kuliner. Apalagi pizza merupakan jenis masakan yang kini jadi makanan umum dikonsumsi oleh orang Indonesia.

Di samping ekonomi, kaum ibu juga harus memerhatikan tumbuh kembang sang buah hati. Sebab, pada era modernisasi dan digital seperti sekarang ini perempuan dituntut selalu siap dalam segala kondisi.

"Ya, karena program kami inikan itu salah satu keterampilan ibu-ibu rumah tangga ketika anak-anak nya ga suka makan sayur atau apa kan bisa disiasati dengan piza," jelas dia.