Tingkatkan Kualitas Ibadah, Tuan Guru Ganjar Ajarkan Masyarakat Sujud Sahwi

JAKARTA – Sukarelawan Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar Sumatera Utara (Sumut) menggelar dzikir dan pelatihan Sujud Sahwi bersama Majelis Ta’lim Al-Ikhlas di Dusun VIll, Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Selasa 18 Juli 2023.

Sujud Sahwi merupakan salah satu tata cara dalam ibadah sholat. Tujuan dari sujud tersebut untuk menggantikan kesalahan yang terjadi ketika melaksanakan sholat, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja.

“Kami mengadakan dzikir dan pelatihan sujud Sahwi bersama Majelis Ta’lim Al-Ikhlas di kecamatan Hinai,” ujar Koordinator Daerah (Korda) Tuan Guru Langkat, Ronal Efendi Hasibuan dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/7/2023).

Loyalis Ganjar Pranowo itu berkomitmen untuk terus membuat kegiatan positif dan bermanfaat khususnya bagi masyarakat, khususnya di Sumut. Adapun tujuan dari kegiatan itu untuk mengajak masyarakat khususnya di Kabupaten Langkat agar dapat menyempurnakan tata cara beribadah sesuai syariat Islam.

“Tujuannya untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat di sini bagaimana Sujud Sahwi yang benar,” ujarnya.

Masyarakat pun menyambut baik dan antusias terhadap kegiatan tersebut dengan aktif melontarkan pertanyaan. Adapun dzikir dan pelatihan Sujud Sahwi diisi oleh Ustadz Rahmansyah Al Hasan.

“Respons masyarakat sangat tinggi dan keinginan masyarakat acara seperti ini lebih ditingkatkan lagi,” katanya.