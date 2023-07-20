Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Nasibnya Belum Jelas, Ini Tampang Travis King, Tentara AS yang Menyeberang ke Korut

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |05:39 WIB
Nasibnya Belum Jelas, Ini Tampang Travis King, Tentara AS yang Menyeberang ke Korut
Travis T King, tentara AS yang menyeberang ke Korea Utara. (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON Amerika Serikat (AS) pada Rabu, (19/7/2023) berusaha mengetahui nasib seorang tentaranya yang menyeberang ke Korea Utara. Tamtama Travis King ditahan di Korea Utara setelah melintasi perbatasan di Area Keamanan Bersama (JSA) pada Selasa, (18/7/2023), menambah krisis baru AS dengan negara berkekuatan nuklir yang terisolasi itu.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan dalam pengarahan reguler bahwa Pentagon telah "menjangkau" rekan-rekannya di Tentara Rakyat Korea Korea Utara (KPA) tentang King, tetapi menambahkan: "Pemahaman saya adalah bahwa komunikasi tersebut belum dijawab."

Pentagon mengatakan King, (23), yang bergabung dengan Angkatan Darat pada 2021 dan menghadapi tindakan disipliner, menyeberang ke Korea Utara pada Selasa "dengan sengaja dan tanpa izin" saat melakukan tur orientasi JSA di perbatasan antara kedua Korea.

Media pemerintah Korea Utara tidak menyebutkan insiden tersebut dan misinya untuk PBB di New York belum menanggapi permintaan komentar.

Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan dalam pengarahan bahwa pemerintahan Biden masih mengumpulkan fakta, sementara Departemen Luar Negeri mengatakan para pejabat AS berusaha memastikan keberadaan King.

