Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Berpotensi Ditangkap, Putin Tak Akan Hadiri KTT BRICS di Afsel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:06 WIB
Berpotensi Ditangkap, Putin Tak Akan Hadiri KTT BRICS di Afsel
Presiden Rusia Vladimir Putin. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menghadiri pertemuan puncak BRICS di Afrika Selatan bulan depan, menurut kepresidenan negara itu. Pengumuman itu muncul setelah pemimpin Afrika Selatan mengatakan setiap upaya untuk menangkap Vladimir Putin akan menjadi deklarasi perang melawan Rusia.

Jika Putin meninggalkan tanah Rusia, dia akan dikenakan surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Afrika Selatan adalah penandatangan ICC dan diharapkan membantu penangkapan Putin.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov akan mewakili negaranya pada KTT dua hari di Johannesburg itu.

Namun, Putin akan mengambil bagian dalam konferensi BRICS - singkatan dari Brasil, Russia, India, China and Afrika Selatan - melalui tautan video, kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov, menurut media Rusia.

Pengelompokan BRICS dilihat oleh beberapa orang sebagai alternatif dari kelompok ekonomi maju G7.

Dalam sebuah pernyataan, kepresidenan Afrika Selatan menggambarkan kesepakatan untuk Putin untuk tidak hadir sebagai "saling menguntungkan" dan mengatakan itu terjadi setelah "sejumlah konsultasi" di KTT.

Pendukung Rusia mengkritik keputusan tersebut, mengatakan Afrika Selatan seharusnya bersikeras dan menggunakan kedaulatannya untuk melindungi dan membela temannya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement