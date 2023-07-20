Berpotensi Ditangkap, Putin Tak Akan Hadiri KTT BRICS di Afsel

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menghadiri pertemuan puncak BRICS di Afrika Selatan bulan depan, menurut kepresidenan negara itu. Pengumuman itu muncul setelah pemimpin Afrika Selatan mengatakan setiap upaya untuk menangkap Vladimir Putin akan menjadi deklarasi perang melawan Rusia.

Jika Putin meninggalkan tanah Rusia, dia akan dikenakan surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Afrika Selatan adalah penandatangan ICC dan diharapkan membantu penangkapan Putin.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov akan mewakili negaranya pada KTT dua hari di Johannesburg itu.

Namun, Putin akan mengambil bagian dalam konferensi BRICS - singkatan dari Brasil, Russia, India, China and Afrika Selatan - melalui tautan video, kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov, menurut media Rusia.

Pengelompokan BRICS dilihat oleh beberapa orang sebagai alternatif dari kelompok ekonomi maju G7.

Dalam sebuah pernyataan, kepresidenan Afrika Selatan menggambarkan kesepakatan untuk Putin untuk tidak hadir sebagai "saling menguntungkan" dan mengatakan itu terjadi setelah "sejumlah konsultasi" di KTT.

Pendukung Rusia mengkritik keputusan tersebut, mengatakan Afrika Selatan seharusnya bersikeras dan menggunakan kedaulatannya untuk melindungi dan membela temannya.