Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Demonstran Serbu dan Bakar Kedubes Swedia Gara-Gara Rencana Pembakaran Alquran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:45 WIB
Demonstran Serbu dan Bakar Kedubes Swedia Gara-Gara Rencana Pembakaran Alquran
Demonstran bentrok dengan petugas keamanan setelah massa menyerbu Kedutaan Swedia di Baghdad, Irak menjelang aksi pembakaran Alquran di Stockholm, 20 Juli 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

BAGHDAD - Ratusan pengunjuk rasa menyerbu kedutaan Swedia di Baghdad, Irak pada Kamis, (20/7/2023) dini hari, memanjat tembok dan membakarnya sebagai protes terhadap pembakaran Alquran yang diperkirakan akan terjadi di Swedia .

Semua staf kedutaan Baghdad selamat, kata kantor pers kementerian luar negeri Swedia dalam sebuah pernyataan, mengutuk serangan itu dan menyoroti perlunya pihak berwenang Irak untuk melindungi misi diplomatik.

 BACA JUGA:

Demonstrasi pada Kamis diminta oleh para pendukung ulama Syiah Muqtada Sadr untuk memprotes rencana pembakaran Alquran kedua di Swedia dalam beberapa minggu, menurut postingan di grup Telegram populer yang menghubungkan ulama berpengaruh dan media pro-Sadr lainnya.

Kantor berita Swedia TT melaporkan pada Rabu, (19/7/2023) bahwa polisi Swedia mengabulkan permohonan untuk pertemuan publik di luar kedutaan Irak di Stockholm pada Kamis.

Permohonan tersebut mengatakan pemohon berusaha untuk membakar Alquran dan bendera Irak, TT melaporkan.

Dua orang dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam demonstrasi, menurut TT, menambahkan salah satu orang adalah orang yang sama yang membakar Alquran di luar masjid Stockholm pada Juni.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Swedia Pembakaran Alquran irak
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/18/3156487/kebakaran_mal_di_irak-y16V_large.jpg
Kebakaran Mal di Irak, 69 Tewas dan 11 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038432/irak-ingin-pasukan-pimpinan-as-angkat-kaki-pada-september-ada-2-500-tentara-0LRTwxLt3C.jpg
Irak Ingin Pasukan Pimpinan AS Angkat Kaki pada September, Ada 2.500 Tentara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/18/3021627/kebakaran-apartemen-kuwait-tewaskan-50-orang-polisi-tangkap-3-orang-oEarLN0hfh.jpg
Kebakaran Apartemen Kuwait Tewaskan 50 Orang, Polisi Tangkap 3 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/18/3021381/kebakaran-besar-melanda-kilang-minyak-ilegal-lukai-14-orang-40-pemadam-kebakaran-dikerahkan-DEzSbNcoQm.jpg
Kebakaran Besar Melanda Kilang Minyak Ilegal Lukai 14 Orang, 40 Pemadam Kebakaran Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/18/3019735/kota-tua-mosul-di-irak-hidup-kembali-usai-10-tahun-jatuh-ke-tangan-isis-XNich6sBfz.jpg
Kota Tua Mosul di Irak Hidup Kembali Usai 10 Tahun Jatuh ke Tangan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/18/3019681/agama-warga-negara-irak-l2KK4BxpZ7.jpg
Agama Warga Negara Irak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement