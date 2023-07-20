Demonstran Serbu dan Bakar Kedubes Swedia Gara-Gara Rencana Pembakaran Alquran

Demonstran bentrok dengan petugas keamanan setelah massa menyerbu Kedutaan Swedia di Baghdad, Irak menjelang aksi pembakaran Alquran di Stockholm, 20 Juli 2023. (Foto: Reuters)

BAGHDAD - Ratusan pengunjuk rasa menyerbu kedutaan Swedia di Baghdad, Irak pada Kamis, (20/7/2023) dini hari, memanjat tembok dan membakarnya sebagai protes terhadap pembakaran Alquran yang diperkirakan akan terjadi di Swedia .

Semua staf kedutaan Baghdad selamat, kata kantor pers kementerian luar negeri Swedia dalam sebuah pernyataan, mengutuk serangan itu dan menyoroti perlunya pihak berwenang Irak untuk melindungi misi diplomatik.

Demonstrasi pada Kamis diminta oleh para pendukung ulama Syiah Muqtada Sadr untuk memprotes rencana pembakaran Alquran kedua di Swedia dalam beberapa minggu, menurut postingan di grup Telegram populer yang menghubungkan ulama berpengaruh dan media pro-Sadr lainnya.

Kantor berita Swedia TT melaporkan pada Rabu, (19/7/2023) bahwa polisi Swedia mengabulkan permohonan untuk pertemuan publik di luar kedutaan Irak di Stockholm pada Kamis.

Permohonan tersebut mengatakan pemohon berusaha untuk membakar Alquran dan bendera Irak, TT melaporkan.

Dua orang dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam demonstrasi, menurut TT, menambahkan salah satu orang adalah orang yang sama yang membakar Alquran di luar masjid Stockholm pada Juni.