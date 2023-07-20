Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bus Tabrak Truk Pikap Picu Kebakaran Besar, 34 Tewas dan 12 Terluka

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |11:30 WIB
Bus Tabrak Truk Pikap Picu Kebakaran Besar, 34 Tewas dan 12 Terluka
Bus tabrak pikap tewaskan 34 orang (Foto: AFP)
A
A
A

ALJAZAIR – Tiga puluh empat orang tewas dan 12 lainnya luka-luka ketika sebuah bus dan truk pikap bertabrakan di jalan raya di selatan Aljazair pada Rabu (19/7/2023), yang memicu kebakaran besar.

Menurut Dinas Perlindungan Sipil Aljazair, tabrakan yang terjadi sekitar pukul 4 pagi di provinsi Tamanrasset di Gurun Sahara itu mengakibatkan kedua kendaraan dilalap api.

Dalam sebuah pernyataan, dinas mengatakan semua penumpang terjebak dalam kobaran api. Penyebab kecelakaan sedang diselidiki.

Gambar yang diposting online menunjukkan pekerja darurat membawa korban dalam kantong mayat dan sisa-sisa bus dan truk yang hangus, yang terjerat satu sama lain. Sisi pengemudi truk hancur akibat benturan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/340/3169899/bus-pL3u_large.jpg
Bus Wisata Bromo Kecelakaan di Probolinggo, 6 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/610/3159004/kecelakaan-voXt_large.jpg
Bus Jamaah Umrah Kecelakaan di Sumsel, 4 Penumpang Tewas dan 15 Orang Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/18/3097754/bus_penuh_penumpang_tabrak_truk_hingga_terbakar_akibatkan_30_tewas-cSRE_large.jpg
Bus Penuh Penumpang Tabrak Truk hingga Terbakar, 30 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035401/bus-tergelincir-dan-jatuh-di-lereng-tebing-25-orang-tewas-dan-17-terluka-c1u4cKDrXL.jpg
Bus Tergelincir dan Jatuh di Lereng Tebing, 25 Orang Tewas dan 17 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/338/3032814/dua-motor-trail-kawasaki-klx-bertabrakan-satu-orang-tewas-di-lokasi-oEYNv4oS5f.jpg
Dua Motor Trail Kawasaki KLX Bertabrakan, Satu Orang Tewas di Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/52/3015525/kecelakaan_bus-97gV_large.jpg
Upaya Cegah Kecelakaan Bus Pariwisata Jelang Libur Sekolah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement