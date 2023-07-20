Bus Tabrak Truk Pikap Picu Kebakaran Besar, 34 Tewas dan 12 Terluka

ALJAZAIR – Tiga puluh empat orang tewas dan 12 lainnya luka-luka ketika sebuah bus dan truk pikap bertabrakan di jalan raya di selatan Aljazair pada Rabu (19/7/2023), yang memicu kebakaran besar.

Menurut Dinas Perlindungan Sipil Aljazair, tabrakan yang terjadi sekitar pukul 4 pagi di provinsi Tamanrasset di Gurun Sahara itu mengakibatkan kedua kendaraan dilalap api.

Dalam sebuah pernyataan, dinas mengatakan semua penumpang terjebak dalam kobaran api. Penyebab kecelakaan sedang diselidiki.

Gambar yang diposting online menunjukkan pekerja darurat membawa korban dalam kantong mayat dan sisa-sisa bus dan truk yang hangus, yang terjerat satu sama lain. Sisi pengemudi truk hancur akibat benturan.