Misteri Terungkap, Kepala Ruang Angkasa India Pastikan Puing-Puing Roket Ditemukan Terdampar di Pantai Australia

Kepala ruang angkasa India pastikan objek yang jatuh di pantai Australia adalah puing-puing roket (Foto: Reuters)

INDIA - Kepala ruang angkasa India mengatakan kubah logam raksasa yang terdampar di pantai Australia jelas merupakan bagian dari roket - tetapi bisa jadi bukan milik India.

"Kami tidak bisa memastikan itu milik kami kecuali kami menganalisisnya," kata S Somanath kepada BBC.

Somanath, yang mengepalai Isro, mengatakan kepada BBC bahwa "tidak ada misteri" tentang objek tersebut, dan membenarkan bahwa "itu adalah bagian dari roket".

"Itu bisa saja PSLV atau lainnya dan kecuali kita melihat dan menganalisisnya, itu tidak bisa dikonfirmasi," katanya. Pihak berwenang Australia belum merilis rincian lebih lanjut.

Somanath, menegaskan bahwa beberapa bagian PSLV diketahui telah jatuh di laut di luar Zona Ekonomi Eksklusif Australia dan mengatakan bahwa objek tersebut mungkin telah mengambang untuk waktu yang lama dan akhirnya mencapai pantai.

Dia menambahkan bahwa tidak ada bahaya yang terkait dengan puing-puing.

Ada spekulasi liar tentang objek tersebut sejak ditemukan di pantai Green Head, sekitar 250 km (155 mil) utara Perth, pada akhir pekan.