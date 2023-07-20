Pidato Mencengangkan, Bos MI6 Bikin Permohonan Terbuka kepada Warga Rusia yang Tak Puas Beralih Jadi Mata-Mata Inggris

Bos M16 tawarkan warga Rusia yang tak puas bisa menjadi mata-mata Inggris (Foto: CNN)

INGGRIS - Kepala dinas intelijen luar negeri Inggris memberikan pidato langka dan mencengangkan pada Rabu (19/7/2023), yakni mengeluarkan permohonan kepada warga Rusia yang tidak puas agar bisa menjadi mata-mata untuk Inggris.

Berbicara di Praha, Richard Moore mengimbau warga Rusia "bergulat dengan hati nurani mereka" untuk mengambil sikap menentang rezim Presiden Rusia Vladimir Putin dan menawarkan mereka kesempatan untuk "berbagi rahasia dengan MI6."

Moore melanjutkan dengan menyatakan bahwa "ada banyak orang Rusia hari ini yang diam-diam terkejut melihat angkatan bersenjata mereka menghancurkan kota-kota Ukraina, mengusir keluarga yang tidak bersalah dari rumah mereka, dan menculik ribuan anak."

“Mereka menyaksikan dengan ngeri saat tentara mereka menghancurkan negara yang sama. Mereka tahu di dalam hati bahwa kasus Putin untuk menyerang sesama bangsa Slavia adalah penipuan,” terangnya, dikutip CNN.

Dalam pidato itu, Kepala MI6 juga mengatakan kepada CNN bahwa bos tentara bayaran Wagner Yevgeny Prigozhin masih hidup dan bebas setelah pemberontakan kelompok tersebut selama 24 jam melawan Kremlin, dan bahwa Putin jelas berada di bawah tekanan.

“Anda tidak memiliki sekelompok tentara bayaran yang maju di jalan raya menuju Moskow dan mencapai jarak 125 kilometer dari Moskow kecuali Anda belum memprediksi hal itu akan terjadi,” terangnya.