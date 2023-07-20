Bos MI6 Tegaskan Putin Putus Kesepakatan dengan Wagner agar Tidak Sakit Hati

PRAHA – Kepala MI6 Inggris Richard Moore, dalam pidato langka di Praha, menegaskan jika Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan kesepakatan dengan Wagner agar tidak sakit hati.

Melalui pidatonya yang langka ini, intelijen Inggris itu mengatakan bahwa bos kelompok militer swasta Wagner Yevgeny Prigozhin memang mencapai kesepakatan dengan Putin untuk mengakhiri kemajuannya di Moskow selama pemberontakan yang gagal pada 24 Juni. Dan dia, tampaknya, disambut di Kremlin untuk bertemu Putin beberapa hari kemudian.

Kepala MI6, yang dikenal sebagai C, juga menyatakan beberapa kebingungan terkait situasi di sekitar Kremlin selama akhir pekan itu, dan kecepatan di mana loyalitas ditolak dan dikembalikan.

“Jika Anda melihat perilaku Putin pada hari itu pada 24 Juni, Saya pikir Prigozhin memulai, sebagai pengkhianat saat sarapan. Dia telah diampuni dengan makan malam dan beberapa hari kemudian, dia diundang untuk minum teh. Jadi, ada beberapa hal dan bahkan kepala MI6 merasa agak sulit untuk mencoba dan menafsirkannya, dalam hal siapa yang masuk dan siapa yang keluar,” terangnya, dikutip CNN.

Moore juga memberikan indikasi langka tentang kesehatan dan keberadaan Prigozhin yang terus berlanjut, yang pesan audionya yang tidak senonoh dan sering dipublikasikan di Telegram baru-baru ini telah dihentikan. Ditanya oleh CNN apakah Prigozhin "hidup dan sehat", Moore menjawab pemimpin Wagner itu masih beredar.

Badan-badan intelijen Barat segan untuk mengomentari pemberontakan yang gagal, karena takut memberikan alasan palsu bagi Rusia untuk perbedaan pendapat internal - bahwa hal itu diatur dan didorong oleh mata-mata Barat.