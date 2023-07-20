Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Harry dan Meghan Minta Pulang ke AS dengan Pesawat Air Force One Bersama Biden Usai Pemakaman Ratu Elizabeth, Langsung Ditolak

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |14:08 WIB
Harry dan Meghan Minta Pulang ke AS dengan Pesawat Air Force One Bersama Biden Usai Pemakaman Ratu Elizabeth, Langsung Ditolak
Pangeran Harry dan Meghan Markle minta pulang ke AS menumpang pesawat Air Force One namun ditolak Gedung Putih (Foto: AFP)
A
A
A

LONDON - Pangeran Harry dan Meghan Markle dilaporkan ingin kembali ke Amerika Serikat (AS) dengan pesawat Air Force One setelah pemakaman Ratu Elizabeth II. Namun permintaan itu ditolak oleh Gedung Putih karena hal itu akan menyebabkan ‘keributan’.

Seperti diketahui, pasangan itu, yang mengkritik anggota Keluarga Kerajaan selama wawancara mereka dengan Oprah Winfrey dan dalam memoar Pangeran Harry, ‘Spare’, memiliki hubungan yang tegang dengan Keluarga Kerajaan ketika Ratu meninggal.

Harry dan Meghan mengunjungi Inggris untuk acara amal ketika Ratu meninggal pada 8 September 2022, dan tinggal di negara itu selama pemakamannya pada 19 September tahun lalu.

Menjelang upacara peringatan, Harry dan Meghan tidak diundang dari resepsi pra-pemakaman di Istana Buckingham, di mana Raja Charles dan Ratu Camilla menyambut bangsawan asing dan pemimpin dunia, termasuk Joe dan Jill Biden.

Istana menggambarkan resepsi pra-pemakaman itu sebagai 'untuk anggota keluarga kerajaan yang bekerja.' Harry dan Meghan dikatakan 'bingung' dengan keputusan itu.

Di tengah semua ini, staf mereka menghubungi Gedung Putih untuk menanyakan apakah pasangan itu bisa mendapatkan tumpangan kembali ke AS dengan Air Force One.

Hal itu jelas bisa menjadi hal yang heboh. Foto keduanya bisa terpampang di semua media dengan judul Harry dan Meghan menaiki tangga 747 biru-putih yang terkenal untuk melambai bersama Presiden dan Ibu Negara AS.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180808/penusukan_massal_di_kereta_api_inggris-mqdj_large.jpg
Penusukan Massal di Kereta Api Inggris, 9 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/18/3180501/pangeran_andrew-f94T_large.jpg
Raja Charles Cabut Gelar Pangeran Andrew dan Usir dari Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177587/pangeran_andrew-PR1A_large.jpg
Pangeran Andrew Lepas Gelar Kebangsawanan Imbas Kasus Predator Seks Epstein
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/18/3170991/pm_inggris_keir_starmer-vkNq_large.jpg
Inggris Berencana Akui Negara Palestina, Tak Ada Hubungannya dengan Kunjungan Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035494/wakil-pm-inggris-bantah-tudingan-jd-vance-soal-negara-islam-pertama-bersenjata-nuklir-iSOQzW9pbu.jpg
Wakil PM Inggris Bantah Tudingan JD Vance Soal Negara Islam Pertama Bersenjata Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/18/3033420/apa-saja-gelar-bangsawan-inggris-hAti1fco7F.jpg
Apa Saja Gelar Bangsawan Inggris?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement