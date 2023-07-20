Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hujan Deras Picu Tanah Longsor, 5 Orang Tewas dan 100 Terjebak di Puing-Puing

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |15:58 WIB
Hujan Deras Picu Tanah Longsor, 5 Orang Tewas dan 100 Terjebak di Puing-Puing
Tanah longsor di India tewaskan 5 orang (Foto: Antara/NDRF/Handout via Reuters)
A
A
A

MUMBAI - Sedikitnya lima orang tewas dan sejumlah besar lainnya dikhawatirkan terkubur ketika tanah longsor melanda sebuah desa di Negara Bagian Maharashtra, India, setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

Menurut laporan sejumlah media yang mengutip para pejabat, tanah longsor terjadi pada tengah malam di desa pegunungan Irshalwadi, sekitar 60 kilometer dari Mumbai.

"Sebanyak 48 keluarga tinggal di sana. Sekitar 75 orang telah dievakuasi dan sejauh ini tercatat lima orang tewas," kata Wakil kepala menteri setempat Devendra Fadnavis melalui Twitter, dikutip Antara.

Laporan awal menyebutkan sekitar 100 orang dikhawatirkan terjebak di puing-puing. Di tengah kondisi hujan, tim penyelamat terus melakukan pencarian korban selamat, sedangkan para kerabat menunggu kabar di kaki gunung.

"Masalahnya adalah di beberapa tempat kedalaman puing hampir 20-30 meter dan harus diangkat secara manual," kata salah satu petugas kepada stasiun TV ABP Majha.

Menteri Utama Maharashtra Eknath Shinde yang berada di lokasi kejadian mengatakan kepada wartawan bahwa sulit untuk memastikan jumlah orang yang terjebak.

Halaman:
1 2
      
