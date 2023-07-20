Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sakit Perut Akut, 148 Siswi Dilarikan ke RS Usai Minum Air Terkontaminasi

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |17:08 WIB
Sakit Perut Akut, 148 Siswi Dilarikan ke RS Usai Minum Air Terkontaminasi
146 siswi dilarikan ke RS usai minum air terkontaminasi (Foto: Ilustrasi/Freepik)
NAIROBI - Sedikitnya 148 siswi dilarikan ke rumah sakit (RS) di Kenya barat pada Rabu (19/7/2023) waktu setempat setelah menenggak air terkontaminasi yang menyebabkan sakit perut akut.

Kepala kepolisian daerah Nyamira, John Nyamu, membenarkan ada korban dalam peristiwa itu.

Direktur Pendidikan Sub-Daerah Nyamira North, Claire Oyula, mendatangi sekolah itu untuk mengevaluasi situasi tersebut.

"Para siswi saat ini sedang dirawat dan kondisinya stabil," kata dia kepada awak media, dikutip Antara.

Laporan-laporan sebelumnya menyebutkan bahwa para siswa merasakan sakit setelah menelan air terkontaminasi di sekolah itu.

