Dianggap Gagal Terkait Penelitian Covid-19, AS Hentikan Pendanaan untuk Laboratorium Wuhan

WUHAN - Amerika Serikat (AS) telah menghentikan pendanaan untuk Institut Virologi di Wuhan. Laboratorium penelitian di China tersebut merupakan pusat perdebatan tentang asal usul virus corona yang menewaskan hampir tujuh juta orang di seluruh dunia.

Laboratorium itu sudah tidak menerima pendanaan dari AS sejak 2020, tetapi selama berbulan-bulan Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat AS telah mengkaji operasinya pada laboratorium itu, dan menyimpulkan bahwa institut tersebut tidak mematuhi regulasi federal dan saat ini lepas dari tanggung jawab.

Dikutip VOA, penghentian pendanaan tersebut dipicu oleh kegagalan laboratorium itu untuk menyediakan dokumentasi tentang penelitiannya yang diminta oleh [National Institute of Health (NIH)], terkait dengan kekhawatiran bahwa [laboratorium] itu telah melanggar protokol keselamatan biologis yang diterapkan NIH.