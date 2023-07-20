Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bocah 14 Tahun Gondol Tabungan Pemilik Warung Makan di Rest Area Senilai Rp30 Juta

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |03:04 WIB
Bocah 14 Tahun Gondol Tabungan Pemilik Warung Makan di Rest Area Senilai Rp30 Juta
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Remaja berinisial R (14) yang menggondol uang tabungan pemilik warung makan sebesar Rp30 juta diamankan Polsek Terusan Nunyai, Polres Lampung Tengah, Sabtu (15/7/2023).

R membobol celengan di warung makan Rest Area milik Sri Atun (47) warga Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah, Rabu (12/7) lalu.

Kapolsek Terusan Nunyai AKP Tarmuji mengatakan, pencurian bermula saat Sri Atun hendak belanja kebutuhan warung makan miliknya.

Korban adalah pemilik warung yang berlokasi di Rest area KM 163, Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah.

“Saat korban hendak menggunakan tabungan untuk belanja sayuran, ia menyadari bahwa uangnya telah hilang didalam celengan, hanya tersisa Rp 6 juta saja,” ujar Kapolsek saat dikonfirmasi, Rabu (19/7).

Korban terkejut, saat melihat kondisi celengan segelnya sudah terpotong dan saat dilihat isinya hanya tinggal Rp6 juta. Padahal, kata AKP Tarmuji, korban sangat yakin isi tabungan tersebut berjumlah Rp36 juta.

Halaman:
1 2 3
      
