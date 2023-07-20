Dorong Kesejahteraan Warga, Pemkab Bojonegoro Terus Tambah Bantuan Pembangunan RTLH

BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya terus melanjutkan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Program pembangunan RTLH bersamaan dengan bantuan listrik gratis secara simbolis diserahkan langsung oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah di Desa Nglarangan, Kecamatan Kanor.

Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Zamroni menjelaskan proses penyerahan simbolis dilakukan langsung oleh Bupati Anna kepada penerima bantuan, Kamis (6/7/2023) lalu.

"Ada satu rumah atas nama Ibu Warti Dusun Candi, Desa Nglarangan Kecamatan Kanor yang ibu bupati kunjungi," ujarnya.

Zamroni menambahkan, untuk progres terbaru pekerjaan Program RTLH pada 2023 sebanyak 293 rumah, mencapai 70 persen. Nantinya di P-APBD 2023 akan ada penambahan kurang lebih 2.228 unit rumah.

Selain dilakukan penyerahan simbolis pada Program RTLH, juga sekaligus penyerahan simbolis bansos sambungan listrik untuk keluarga tidak mampu.

"Semoga dengan adanya program bansos RTLH dan sambungan listrik gratis ini, kesejahteraan masyarakat Bojonegoro semakin meningkat," ucapnya menambahkan.

(Agustina Wulandari )