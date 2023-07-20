Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ramaikan Bojonegoro Thengul Internasional Folklore Festival, Pemkab Siapkan Rombong Makan Gratis

Imam Rachmawan , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |09:51 WIB
Ramaikan Bojonegoro Thengul Internasional Folklore Festival, Pemkab Siapkan Rombong Makan Gratis
Foto: dok. Pemkab Bojonegoro
A
A
A

BOJONEGORO - Bojonegoro Thengul Internasional Folklore Festival (B-TIFF) 2023 akan segera digelar. Untuk menyemarakkannya, Pemkab Bojonegoro menyiapkan rombong makan gratis di alun-alun Bojonegoro, Sabtu 22 Juli 2023 mendatang.

Kepala Dinas Perdagangan dan Usaha Mikro Bojonegoro Sukaemi mengatakan selain meramaikan B-TIFF 2023, kuliner makan gratis ini dimaksudkan untuk memperkenalkan aneka kuliner lokal khas Bojonegoro.

Selain itu juga untuk meningkatkan kreativitas masyarakat untuk berkreasi dalam pengembangan masakan lokal juga membantu pemberdayaan UMKM pasca Covid-19 di Bojonegoro.

“Dalam kegiatan ini akan diramaikan juga promosi dan demo proses produksi mamin serta produk kraf dan unggulan bojonegoro dengan adanya beberapa stan UMKM di gedung pusat pamer Jl. Panglima Polim No. 24, Sumbang, Bojonegoro," ucapnya.

Lebih lanjut Sukaemi menjelaskan bahwa Pemkab Bojonegoro menyediakan kurang lebih 4.300 porsi makanan yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Pembagian kupon bisa didapatkan langsung di lokasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180810//umkm-EYkV_large.jpg
Volume Penjaminan Jamkrindo Capai Rp186 Triliun untuk 4,4 Juta UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180708//tugu_insurance_perkuat_fundamental-BVPk_large.jpg
Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180679//ilustrasi_rumah_di_jakarta-aDRX_large.jpeg
Sampai 31 Desember 2025, Pemprov DKI Beri Keringanan dan Bebas Denda PBB-P2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180737//ao_pnm-h8R5_large.JPG
Puluhan Ribu Lulusan SMA/SMK Jadi Penggerak Ekonomi Wong Cilik lewat PNM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180570//prabowo-yD4U_large.jpg
Tingkatkan Kesejahteraan, Prabowo Bicara UMKM di KTT APEC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/12/3180598//ilustrasi_belanja_online-4iq2_large.jpeg
Belanja Kebutuhan Rumah Jadi Lebih Hemat dan Praktis bersama ShopeeVIP!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement