Ramaikan Bojonegoro Thengul Internasional Folklore Festival, Pemkab Siapkan Rombong Makan Gratis

BOJONEGORO - Bojonegoro Thengul Internasional Folklore Festival (B-TIFF) 2023 akan segera digelar. Untuk menyemarakkannya, Pemkab Bojonegoro menyiapkan rombong makan gratis di alun-alun Bojonegoro, Sabtu 22 Juli 2023 mendatang.

Kepala Dinas Perdagangan dan Usaha Mikro Bojonegoro Sukaemi mengatakan selain meramaikan B-TIFF 2023, kuliner makan gratis ini dimaksudkan untuk memperkenalkan aneka kuliner lokal khas Bojonegoro.

Selain itu juga untuk meningkatkan kreativitas masyarakat untuk berkreasi dalam pengembangan masakan lokal juga membantu pemberdayaan UMKM pasca Covid-19 di Bojonegoro.

“Dalam kegiatan ini akan diramaikan juga promosi dan demo proses produksi mamin serta produk kraf dan unggulan bojonegoro dengan adanya beberapa stan UMKM di gedung pusat pamer Jl. Panglima Polim No. 24, Sumbang, Bojonegoro," ucapnya.

Lebih lanjut Sukaemi menjelaskan bahwa Pemkab Bojonegoro menyediakan kurang lebih 4.300 porsi makanan yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Pembagian kupon bisa didapatkan langsung di lokasi.