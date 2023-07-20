Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tinjau SMKN 2 Bengkulu, Jokowi Bakal Tambah Kendaraan Buat Praktek Siswa

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |09:53 WIB
Tinjau SMKN 2 Bengkulu, Jokowi Bakal Tambah Kendaraan Buat Praktek Siswa
Presiden Joko Widodo tinjau SMKN 2 Bengkulu (Foto: Biro Setpres/Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau aktivitas belajar mengajar di SMK Negeri 2 Kabupaten Bengkulu Tengah, pada Kamis, 20 Juli 2023.

Pada peninjauan tersebut, Jokowi melihat aktivitas pembelajaran yang sedang berlangsung di jurusan teknik sepeda motor (TSM) dan teknik kendaraan ringan (TKR). Menurut Presiden, fasilitas pembelajaran bagi para siswa di sana masih kurang memadai.

Untuk itu, Presiden mendorong adanya penambahan kendaraan baik fosil maupun listrik yang dapat digunakan untuk praktik para siswa.

"Saya lihat memang kendaraan untuk praktek masih kurang sekali, peralatan bengkel juga sangat kurang sekali, saya sudah janji ke pak gub, pak bupati, untuk nanti saya kirim kendaraan baru, juga kendaraan listrik saya kirim. Mobil, kendaraan motor saya kirim yang baru biar yang dipelajari di sekolah sesuai lapangan terbaru. Termasuk kendaraan listrik akan saya kirim satu per satu lah," kata Jokowi dalam keterangannya, Kamis (20/7/2023).

Presiden mengatakan, para siswa SMK dipersiapkan agar keahliannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri.

“Nanti mungkin di sini bisa aja buat mobil, bisa buat sepeda motor karena memang SMK kita arahkan agar _skill_-nya, keterampilannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri maupun nanti kalau mau wirausaha akan lebih baik,” kata Presiden.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement