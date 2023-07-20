Tinjau SMKN 2 Bengkulu, Jokowi Bakal Tambah Kendaraan Buat Praktek Siswa

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau aktivitas belajar mengajar di SMK Negeri 2 Kabupaten Bengkulu Tengah, pada Kamis, 20 Juli 2023.

Pada peninjauan tersebut, Jokowi melihat aktivitas pembelajaran yang sedang berlangsung di jurusan teknik sepeda motor (TSM) dan teknik kendaraan ringan (TKR). Menurut Presiden, fasilitas pembelajaran bagi para siswa di sana masih kurang memadai.

Untuk itu, Presiden mendorong adanya penambahan kendaraan baik fosil maupun listrik yang dapat digunakan untuk praktik para siswa.

"Saya lihat memang kendaraan untuk praktek masih kurang sekali, peralatan bengkel juga sangat kurang sekali, saya sudah janji ke pak gub, pak bupati, untuk nanti saya kirim kendaraan baru, juga kendaraan listrik saya kirim. Mobil, kendaraan motor saya kirim yang baru biar yang dipelajari di sekolah sesuai lapangan terbaru. Termasuk kendaraan listrik akan saya kirim satu per satu lah," kata Jokowi dalam keterangannya, Kamis (20/7/2023).

Presiden mengatakan, para siswa SMK dipersiapkan agar keahliannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri.

“Nanti mungkin di sini bisa aja buat mobil, bisa buat sepeda motor karena memang SMK kita arahkan agar _skill_-nya, keterampilannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri maupun nanti kalau mau wirausaha akan lebih baik,” kata Presiden.