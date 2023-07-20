3 Kali Erupsi Pagi Ini, Letusan Gunung Anak Krakatau Capai 2.000 Meter

LAMPUNG SELATAN - Gunung Anak Krakatau (GAK) mengalami erupsi sebanyak tiga kali, pada Kamis (20/7/2023) pagi.

Erupsi pertama terjadi pada pukul 08.43 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 500 m di atas puncak (± 657 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat laut.

Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi 73 detik. Kemudian, erupsi kedua terjadi pada pukul 08.51 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 1500 m di atas puncak (± 1657 m di atas permukaan laut).

Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 65 mm dan durasi 59 detik.

Satu menit kemudian tepatnya di pukul 08.52 WIB, GAK kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom letusan teramati ± 2.000 m di atas puncak (± 2.157 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat laut.