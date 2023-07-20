Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ratusan Petani dan UMKM Ikuti Pelatihan Kewirausahaan Relawan Sandiaga Uno

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |14:37 WIB
Ratusan Petani dan UMKM Ikuti Pelatihan Kewirausahaan Relawan Sandiaga Uno
Relawan Sandiaga Uno di Belitung
A
A
A

BELITUNG - Sandiaga Uno mendorong penciptaan lapangan kerja baru melalui UMKM juga untuk para petani. Fokus dalam hal ini, UMKM Sahabat Sandi Belitung dan Yogyakarta inisiasi mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi ratusan petani dan UMKM di Desa Lasar, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung.

Ketua Wilayah UMKM Sahabat Sandi Belitung, Diantri Lapian mengatakan, pelatihan yang dilaksanakan di Belitung merupakan pelatihan kewirausahaan bagi para petani menghasilkan pupuk kompos secara mandiri dengan kualitas lebih baik dibandingkan pupuk anorganik.

Dikatakannya, program tersebut menjadi solusi bagi masyarakat Desa Lasar untuk meringankan beban pembelian pupuk.

"Pembuatan pupuk kompos sangat di butuhkan petani dan masyarakat Belitung, karena sulit didapatkan dan mahal,”ujarnya, Kamis (20/7/2023).

Sehingga kami tergerak untuk segera memberikan pelatihan memproduksi pupuk sendiri dengan cepat untuk dijadikan produk usaha, jadi problem kesulitan mendapatkan pupuk dan efisien bisa tercapai,”sambung Diantri.

Ketua Gemawira Pusat ini menambahkan, program pupuk kompos secara mandiri diprioritaskan di desa-desa pertanian. Ia pun berharap dapat mendorong kemampuan para petani dan meningkatkan pendapatan ekonomi lebih bagi keluarganya.

"Pelatihan wirausaha kepada masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi yang belum punya usaha dan UMKM naik kelas bagi yang sudah punya usaha. Maka program ini prioritas serta berkelanjutan di dusun dan desa pertanian," ujar Diantri.

Ditambahkannya, Sandiaga Uno kata dia berkomitmen dan konsisten dalam mendorong penciptaan lapangan kerja baru melalui UMKM. Sehingga, program-program relawan dipastikan mempercepat fokusnya.

Topik Artikel :
pemilu sandiaga uno Pilpres 2024
Telusuri berita news lainnya
