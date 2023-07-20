Maksimalkan Potensi Daerah, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Bikin Gula Aren di Bone

JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gerakan Passeddingeng Masyarakat Bone terus melakukan kegiatan positif dan bermanfaat untuk masyarakat. Kali ini, mereka mengajarkan cara pembuatan gula aren.

Kegiatan itu di Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Rabu 19 Juli 2023.

Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Passeddingeng Masyarakat Bone Aswar Hamid ingin mendorong warga di Desa Mappalo Ulaweng memaksimalkan potensi hasil bumi di daerahnya. Sehingga bisa meningkatkan perekonomian warga.

"Kami memilih pelatihan ini karena potensi gula aren sangat luar biasa di Desa Mappalo Ulaweng," ujar di sela-sela pelatihan, dalam keterangan tertulis yang dikutip, Kamis (20/7/2023).

Namun, semangat masyarakat perlu dibangkitkan agar makin bergairah mengolah potensi sumber daya alam yang tersedia di desa tersebut. Lewat pelatihan membuat gula aren, kata Aswar, memacu semangat dan komitmen masyarakat dalam menjadikan gula aren sebagai hasil produksi di desanya.

"Karena kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha gula aren ini, kami dari relawan Ganjar Pranowo memfasilitasi bimbingan atau pelatihan pembuatan gula aren," ujarnya.