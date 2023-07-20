Presiden Jokowi Tinjau RSUD Kepahiang Bengkulu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, pada Kamis, 20 Juli 2023. Di sana, Presiden mengecek penanganan stunting hingga sejumlah fasilitas kesehatan yang ada.

“Saya datang ke RSUD Kepahiang pertama untuk memastikan mengenai stunting ditangani juga di rumah sakit ini,” ucap Presiden dalam keterangannya usai peninjauan, Kamis (20/7/2023).

Jokowi pun mengapresiasi fasilitas serta jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki oleh RSUD Kepahiang yang dinilai sudah bagus, utamanya jumlah dokter spesialis yang dimiliki saat ini sudah mencukupi.

“Saya senang karena Rumah Sakit Kepahiang ini tipe C memiliki 124 bed tapi spesialisnya sudah 13 (orang), bagus,” kata Jokowi.

“Karena di rumah sakit RSUD yang lain, spesialis biasanya menjadi persoalan,” tambahnya.