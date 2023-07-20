Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

DPW Perindo Riau Matangkan Pembentukan Pengurus DPRt di DPD Rohil

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |15:46 WIB
DPW Perindo Riau Matangkan Pembentukan Pengurus DPRt di DPD Rohil
Partai Perindo Riau. (Foto: Banda Haruddin)
A
A
A

PEKANBARU - Pengurus DPW Partai Perindo Riau melakukan pertemuan dengan seluruh pengurus di DPD Perindo Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Pertemuan itu dugelar di Dusun Bakti , Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) pada Rabu (219/7/2023).

Pertemuan itu untuk membahas tentang pengurus Partai Perindo hingga tingkat desa. Hadir dalam kegiatan para pengurus DPW Riau seperti ketua, Sekwil Waka Perindo Riau. Hadir juga Bacaleg Provinsi Riau Muhammad Ridwan.

Ketua DPW Perindo Riau, Sayed Abubakar Assegaf mengatakan bahwa agenda ke Rohil untuk juga bertemu dengan pengurus tiga kecamatan. Ini dilakukan demi kekompakan jelang Pemilu agar Perindo semakin dicintai rakyat.

"Agenda ke Rohil adalah konsolidasi 3 DPC yaitu Bagan Sinembah, Balai Jaya, dan Bangko. Pertemuan ini juga di mempercepat pembentukan DPRt (Dewan Pimpinan Ranting)di setiap DPC" kata Sayed.

Halaman:
1 2
      
